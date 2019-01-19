الإمارات تسلم السعودية موقعها "الاستثنائي" في معرض إكسبو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سلمت الإمارات، المملكة العربية السعودية، موقعها في معرض "إكسبو" الذي ستستضيفه دبي عام 2020، وأعربت المملكة عن شكرها للإمارات على منحها موقعا "استثنائيا" في المعرض.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، خبرا أعلنت فيه عن استلام السعودية موقعها في المعرض، إذ زار وفد سعودي موقع "إكسبو" وتسلم موقع المملكة فيه.

وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن الوفد السعودي شكر الإمارات على منح السعودية موقعا "استثنائيا"، الأمر الذي اعتبرته السعودية، بمثابة أهمية ومكانة كبيرة منحتها لها الإمارات في المحفل العالمي.

يذكر أن إكسبو أو "معرض العالم" يقام كل فترة في دولة مختلفة، وتستعرض فيه دول العالم أبرز إنجازاته في شتى المجالات، وستكون الإمارات أول دولة عربية تستضيف هذا المحفل.