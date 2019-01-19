الإمارات تطلق اسم "إكسبو" على شارع رئيسي في دبي

نشر ، 19 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلقت الإمارات اسم "إكسبو" على شارع "جبل علي-الهباب" والذي يصل إلى موقع إقامة معرض "إكسبو 2020" في مدينة دبي.

ونشر مكتب دبي الإعلامي الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وأعلن فيه عن إطلاق اسم "إكسبو" على شارع "جبل علي -الهباب" في مدينة دبي.

وأشار المكتب إلى أن هذا الشارع هو المؤدي إلى موقع إقامة معرض "اكسبو" الذي تستعد الإمارات لاستضافته، لتكون أول دولة عربية تحتضن ما يعرف بـ"معرض العالم".

ويعرض "إكسبو" أبرز إنجازات الدول حول العالم ويقام كل فترة في دولة مختلفة، إذا كانت كازاخستان قد استضافت النسخة الماضية منه عام 2017.