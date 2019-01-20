ماذا قال مغردو لبنان عن مستوى المشاركة في القمة الاقتصادية ببيروت؟

نشر الأحد ، 20 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تناول مغردون لبنانيون القمة الاقتصادية التي تستضيفها بلادهم بـ"النكات والطرائف"، إذ علق المغردون على عدة قضايا تتعلق بالقمة بطريقة كوميدية، حولوا فيها واقعهم السياسي والاقتصادي الصعب إلى مادة للسخرية أو "الكوميديا السوداء"، نستعرض بعض تغريداتهم فيما يلي.

انتشرت صورة لمحادثة تعبيرية على تطبيق التواصل "واتساب" تبيّن خروج الدول العربية من المحادثة كدلالة على عدم مشاركة هذه الدول بالقمة.

وأيضاً غرّد الوزير وليد جنبلاط في السادس عشر من يناير/كانون ثاني قائلاً إن "أمانة الجامعة العربية اقترحت على لبنان دعوة الملك لويس الرابع عشر لحضور القمة الأمر الذي لقي استحسانا كبيرا في الأوساط الرسمية".

وأضاف جنبلاط مغرداً: "وقد علمت مصادرنا بأن jean- Batiste Colbert وزير المالية لدى لويس الرابع عشر سيكون في عداد الوفد وهذا مهم جدا كي يضطلع المسؤولون كيف خلق colbert ونمى الصناعات الوطنية وحماها من المضاربة وجعل من فرنسا قوة اقتصادية كبرى. ان وجوده مهم قبل مؤتمر سيدر اعتقد"

وأنهى زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي تغريداته قائلاً: "وفي سياق آخر قد يزور لبنان الComte de Vauban كبير الاخصائيين عند لويس الرابع عشر في بناء القلاع والتحصينات لكنه فضّل تأجيل حضوره بعد ان أطلعه وفد من حزب الله على ان التحصينات الحالية كافية والأنفاق جاهزة، فلا داعي لإزعاجه الا إذا أصرّ أن يضطلع على حال قلعة الشقيف فهو مشكور".

وهنا غرّد الصحفي الناشط على موقع "تويتر" فراس حاطوم قائلا إن الدولة اللبنانية كانت انتقائية بشأن دعوة الوفود لحضور القمة فانتهى بها الأمر بعدم مشاركة أحد.

ولجأ بعض المغردين إلى استخدام الشعر كوسيلة للتعبير عما وصفوه بـ"فشل" هذه القمة.

وفيما يلي بعض التعليقات الطريفة التي جمعناها لكم من خلال "تويتر"

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