مظاهرات في طهران بسبب اعتقال أمريكا لإعلامية في قناة إيرانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تجمع عدد من المتظاهرين في شوارع العاصمة الإيرانية، طهران، احتجاجا على اعتقال صحفية تعمل كمقدمة في قناة إيرانية، من قبل السلطات الأمريكية.

وقد غيرت المقدمة الأفريقية-الأمريكية، مرضية هاشمي، ديانتها واعتنقت الإسلام وتزوجت من إيراني وأقامت في طهران لأكثر من عقد.

وتم توقيف هاشمي في مطار سان لويس، كشاهدة في قضية لم يتم الكشف عنها بالمحكمة الفيدرالية، وذلك عندما كانت في زيارة إلى أمريكا لأخيها، كما أنها كانت تعمل على فيلم وثائقي عن حياة الأفارقة-الأمريكيين.

وألقى صديق لهاشمي، يدعى روح الله رحماني، كلمة مقتضبة قال فيها: "وهي في السجن، مرية كانت تحارب ضد الظلم"، وصرخت الحشود المجتمعة: "جرروا مرضية" و"نحن ندعمك مرضية".

وهتف المتظاهرون: "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل"، قبل أن ينتهي الاحتجاج بتقديم المحتجين لمذكرة للسفارة السويسرية يطالبون فيها بتحرير هاشمي، إذ تعمل السفارة على حماية مصالح أمريكا في إيران منذ عام 1980.