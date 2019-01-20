دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال الرئيس السوداني عمر البشير إن "مندسين" تسببوا بمقتل عدد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ شهر، وطالب بالانتظار حتى انتخابات عام 2020 ليقرر السودانيون مصيرهم.

وذكر البشير في كلمة ألقاها أمام أنصاره في ولاية النيل الأبيض، أن قواته اعتقلت عددا من الأشخاص الذين اعترفوا بأنهم تلقوا تعليمات كي يندسوا بين المتظاهرين ويقتلوا عددا منهم من أجل تأجيج الصراع، وإشعال الفتنة وتدمير البلاد، على حد تعبيره.

وأشار إلى الرئيس السوداني إلى أن "السودانيين هم من يقررون من حكمهم، ويتم ذلك عبر صناديق الاقتراع، 2020 ليست بعيدة، لدينا عام حتى نصل لها، وبعد ذلك سيقرر السودانيون من سيحكمهم".

وتابع البشير كلمته قائلا: "نقف إلى جانب خيار الشعب السوداني، نحترم خيار الشعب"، وأشار إلى أن من حق الشعب أن يختار ممثليه وحكومته عبر "انتخابات حرة"، على حد تعبيره.