الدفاع الروسية: سوريا تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي على مطار قرب دمشق

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نشر الأحد ، 20 يناير / كانون الثاني 2019

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لهجوم صاروخي إسرائيلي على مطار قرب العاصمة، دمشق.

وقالت الدفاع الروسية في سلسلة تغريدات نشرتها: "تصدى الجيش العربي السوري لهجوم على مطار دوفالي الدولي، جنوب شرق دمشق"، وأشارت إلى أن الهجوم شُن من قبل 4 مقاتلات إسرائيلية أطلقت صواريخها نحو سوريا من جهة البحر الأبيض المتوسط.

ونوهت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الجيش السوري استخدم منظومتي "بانتسير وبوك"، الروسيتين الصنع بالتصدي للهجوم ونجحت في تدمير سبعة صواريخ إسرائيلية.

يذكر أن وسائل إعلام رسمية سورية كانت قد أعلنت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم لإسرائيل على منطقة جنوب العاصمة، دمشق.