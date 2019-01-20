سعد الحريري ينشر صورته رفقة أمير قطر خلال القمة الاقتصادية

نشر الأحد ، 20 يناير / كانون الثاني 2019

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، صورا لسلسلة لقاءات أجراها على هامش انعقاد القمة الاقتصادية في لبنان، وعلى رأسها صورته مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ونشر الحريري عدة صور عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام لسلسلة اللقاءات التي أجراها على هامش القمة وكان على رأسها صورته مع أمير قطر.

وشارك رئيس الوزراء اللبناني متابعيه صورا للقاءاته تضمنت لقاءه مع ممثل الوفد الإماراتي وعدة دول أخرى اشركت في هذه القمة.

وكان قد افتتح الرئيس اللبناني، ميشال عون، أعمال القمة بغياب معظم قادة الدول المشاركة، كما كشفت مصادر إعلامية لبنانية عن وجود خلافات بين الدول المشاركة وعلى رأسها قضية إعادة إعمار سوريا.