سماع دوي انفجار بمحيط دمشق.. والمرصد: استهدف مقرا للمخابرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سُمع دوي انفجار في المتحلق الجنوبي للعاصمة السورية، دمشق، وفقا لما ذكره شريط عاجل نشرته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، لافتة إلى أن التقارير الأولية تشير إلى أنه عمل إرهابي.

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من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، إن الانفجار "تبين أنه ناجم عن انفجار ضرب منطقة المتحلق الجنوبي، بالقرب من أحد الأفرع الأمنية التابعة للمخابرات العسكرية هناك، ترافق مع إطلاق نار كثيف في المنطقة، ولا يعلم حتى اللحظة فيما إذا كان الانفجار بعبوة ناسفة أم بآلية مفخخة، استهدف شخصية أمنية تابعة للنظام، أم أنها ناجمة عن هجمات انتحارية، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى خلال الانفجارات هذه".

وأضاف التقرير أن "قوات النظام فرضت طوقاً أمنياً في منطقة الانفجار بالإضافة لإغلاقها عدة طرقات في المنطقة".

ولفت التقرير إلى أن "جبهة النصرة كانت قد نفذت أول هجوم انتحاري جرى في سوريا عبر انتحاريين اثنين في منطقة كفرسوسة، وذلك في الـ 23 من ديسمبر من العام 2011، تلته سلسلة انفجارات تبناها تنظيم جبهة النصرة الذي أعلن عنه لاحقاً حينها، كان آخرها تفجير جرى في ديسمبر من العام 2017، حيث نشر المرصد السوري في الـ 14 من شهر كانون الأول 2017، أنه هز انفجار شديد العاصمة دمشق عند ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس الـ 14 من شهر كانون الأول / ديسمبر الجاري، تبين أنه ناجم عن تفجير شخص عربة مفخخة بالقرب من جسر اللوان على المتحلق الجنوبي من العاصمة، ولم ترد حتى اللحظة معلومات عن الخسائر البشرية".