وسائل إعلام سورية: الدفاعات تتصدى بـ"نجاح" لهجوم إسرائيلي

نشر الأحد ، 20 يناير / كانون الثاني 2019

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قالت الحكومة السورية إنها تصدت بـ"نجاح" لهجوم صاروخي إسرائيلي على مناطق جنوب سوريا، قرب العاصمة، دمشق، وفقا لما قالته وسائل إعلام سورية رسمية، الأحد.

وقال التلفزيون الرسمي السوري: "أسقطت دفاعاتنا الجوية جميع الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة الجنوبية".

وأشار التلفزيون الرسمي السوري أيضا إلى أن 5 صواريخ على الأقل سقطوا قرب مطار دمشق الدولي.

يذكر أن إسرائيل كثفت من عملياتها في سوريا، وذلك بعد أن بسط الجيش السوري والفصائل المسلحة المدعومة من إيران بالإضافة روسيا، سيطرتهم على معظم المناطق السورية.