وزارة الخارجية الإسرائيلية لإيران: "على نفسها جنت براقش"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيران وسوريا بالبدء في شن عمليات عسكرية، واعتبرت أن العملية التي قامت بها إسرائيل على مناطق جنوب سوريا، ليل الأحد، كانت ردة فعل على صاروخ أطلق على هضبة الجولان من دمشق.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، فيديو لظهور صاروخ في السماء بينما يقوم أناس بالتزلج في الجولان.

وعلقت الوازرة على الفيديو قائلة: "لو عرف السبب بطل العجب، في شمال هضبة الجولان يتمتع بالرياضة الشتوية هادئ البال، وإذا بصاروخ ارض ارض متوسط المدى من إنتاج إيران ينطلق من منطقة دمشق في سماء شمال الهضبة".

وتابعت الخارجية الإسرائيلية في نفس التغريدة قائلة: "هكذا جنت على نفسها براقش، فهل اتضح لإيران لماذا تلقت هذه الضربة العنيفة الليلة؟".

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما صاروخيا على مناطق متفرقة في الجنوب السوري، ما أسفر عن مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 6 آخرين.