بعد الغارات الأخيرة.. سوريا تشتكي إسرائيل للأمم المتحدة ومجلس الأمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجهت الحكومة السورية رسالتين متشابهتين للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أدانت فيها الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على العاصمة، دمشق، ومحيطها، فجر الإثنين.

وجاء في الرسالتين اللتين بعثت بهما وزارة الخارجية والمغتربين السورية: "يشكل العدوان الإسرائيلي الغادر جزءا من المحاولات الإسرائيلية لإطالة عمر الأزمة في سوريا والحرب الأهلية، ولرفع معنويات جيوب الإرهاب المتبقية والتي تعمل مع إسرائيل، كما أنها محاولة من الحكومة الإسرائيلية للهروب من مشاكلها الداخلية المتنامية ولأسباب يعرفها المجتمع الدولي".

وجاء أيضا في الرسالتين: "وتؤكد سوريا أن استمرار إسرائيل بعدوانها الخطير لم يكن ليكون دون الدعم اللامحدود من الإدارة الأمريكية والحصانة التي تقدمها لها الولايات المتحدة والدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن".

وطالبت سوريا في رسالتها، مجلس الأمن بتحميل إسرائيل مسؤولية محاولاتها العدوانية واتخاذ الإجراءات الفورية لمنع حدوث مثل هذه الهجمات في المستقبل على السوريين والفلسطينيين.

وكانت قد ذكرت وكالة نوفوستي الروسية أن 4 جنود سوريين قد قتلوا وأصيب 6 آخرون إثر 3 غارات إسرائيلية على سوريا، والتي تسببت بضرر جزئي لمطار دمشق الدولي.