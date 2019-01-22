الجيش المصري يعلن مقتل 59 إرهابيا و7 من عناصره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، الثلاثاء، في بيان عن مقتل 59 "إرهابيا"، و7 من عناصر الجيش، في مناطق مختلفة بمصر، خلال "الفترة الماضية" التي لم يحددها البيان.

وجاء في بيان الجيش، الذي قرأه متحدث عسكري على مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع على "يوتيوب"، أن جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت خلال الفترة الماضية عن تحقيق عدة نجاحات.

وأضاف أنه جرى "تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 44 فردا تكفيريا، عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة، وعبوات ناسفة معدة للتفجير، بنطاق الجيشين الثاني والثالث الميداني. وفي ضربة استباقية للشرطة المدنية، تم تنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني أسفرت عن القضاء على 15 فردا تكفيريا شديد الخطورة".

كما أعلن الجيش المصري "القبض على 142 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم. وضبط وتدمير والتحفظ على 15 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، و43 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة. واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بشمال ووسط سيناء".

وأضاف بيان الجيش أنه "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد ضابط و6 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الارهابية. وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم".