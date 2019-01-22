أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – استدعت إيران السفير السويسري لديها، بعد احتجاز الصحفية الإيرانية-الأمريكية، مرضية هاشمي، في أمريكا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأبلغت طهران السفير السويسري، الذي تنوب بلاده عن أمريكا في إيران، امتعاضها من اعتقال هامشي الثلاثاء، وفقا لوكالة الطلاب الإيرانية (ISNA).

وذكرت ISNA أن وزير الخارجية الإيراني قال إن استدعاء السفير السويسري كان نتيجة لأن اعتقال مرضية "قد طال".

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الثلاثاء: "تعامل الشرطة الفيدرالية الأمريكية مع هذه القضية، وسكوت الحكومة الفيدرالية المثير للتساؤلات تجاه القضية لا يتماشى مع التزاماتها الدولية ويشكل خرقا فاضحا لحقوق الإنسان الخاصة بالسيدة هاشمي"، وفقا لإرنا.

بالمقابل، قال السفير السويسري للمسؤولين الإيرانيين إنه سيوصل الرسالة للسلطات الأمريكية، وفقا لـISNA، إذ تمثل السفارة السويسرية المصالح الأمريكية في إيران، بعد أن أغلقت السفارة الأمريكية هناك منذ عام 1980.

يذكر أيضا أن مرضية هاشمي، صحفية أمريكية ولدت في الولايات المتحدة وكان اسمها ميلاني فرانكلين، قبل أن تحول ديانتها للإسلام، وتم اعتقالها في مطار سان لويس الدولي في 13 يناير/كانون ثاني الماضي، بعد أن كانت في سان لويس لتصوير فيلم وثائقي عن حياة الأفريقيين-الأمريكيين لقناة Press TV، وفقا لما قاله ابنها، حسين هاشمي لـCNN.