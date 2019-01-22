هديل غبّون

عمان، الأردن (CNN) -- أعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء، عن تعيين دبلوماسي أردني برتبة مستشار كقائم بالأعمال في السفارة الأردنية بدمشق، فيما اعتبر القائم بأعمال السفارة السورية بعمّان أن الخطوة إيجابية وأن "العلاقات تتحمل أن تذهب إلى أقصى مدى في كل المجالات".

وقال، سفيان القضاة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إنه تقرر تعيين دبلوماسي أردني برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق، في تصريح رسمي صدر عن الوزارة وتلقت CNN بالعربية نسخة منه.

ونقلت الوزارة عن القضاة قوله إن هذا القرار يأتي "منسجما مع الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة".

وقال القضاة مضيفا عن هذه الخطوة، إن الأردن دفع ومنذ بداية الأزمة السورية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية "يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين".

من جهته، قال القائم بالأعمال في السفارة السورية في عمّان أيمن علوش، إن خطوة تعيين دبلوماسي أردني برتبة مستشار في دمشق "إيجابية" وأن مستوى "العلاقة بين البلدين يتحمل أعلى المستويات في التمثيل في كل المجالات اقتصاديا وتجاريا وسياسيا"، وأضاف: "لذلك نأمل أن نرى خطوات أخرى في كل المجالات".

وأكد علوش قائلا لموقع CNN بالعربية الثلاثاء: "بالتأكيد هي خطوة إيجابية ولكن العلاقات بين البلدين تتحمل الذهاب إلى أقصى مدى في كل المجالات".

وشهدت عمان ودمشق منذ إعادة افتتاح معبر جابر نصيب البري الحدودي، عدة زيارات لوفود نقابية ونيابية وشعبية في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول من 2018.

كما صدرت عدة تصريحات حكومية أردنية تتحدث عن انفراج في العلاقة السورية الأردنية، والعمل على عودة "دور سوريا الإقليمي" للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لتصريحات سابقة لوزيرة الإعلام في الحكومة الأردنية جمانة غنيمات.