انفجار يستهدف مدينة اللاذقية السورية وأنباء عن إصابات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أسفر انفجار استهدف مدينة اللاذقية عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، الثلاثاء.

وأشارت الوكالة إلى أن انفجار سيارة من نوع "سوزوكي" مفخخة، أسفر عن مقتل سائقها وإصابة 4 آخرين في ساحة الحمام بمدينة اللاذقية، وفقا لمعلومات أولية.

ولفتت سانا إلى أن الأجهزة المختصة فككت عبوة ناسفة قبل أن تتفجر في نفس مكان التفجير الأول.

ويعود آخر انفجار قوي استهدف محافظة اللاذقية، في الساحل السورية، والتي ينحدر منها الرئيس السوري بشار الأسد، إلى يناير/كانون ثاني من عام 2017، إذ سقط عشرات القتلى والجرحى في مدينة جبلة التي استهدفها التفجير.