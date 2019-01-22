في أول زيارة له منذ بداية الاحتجاجات.. عمر البشير يتجه إلى قطر

دبي، الإمارات العربة المتحدة (CNN) – توجه الرئيس السوداني عمر البشير إلى قطر، الثلاثاء، في أول زيارة رسمية له منذ اندلاع الاحتجاجات في بلاده، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

وقالت الوكالة إن البشير غادر السودان قاصدا قطر، للقاء أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للحديث عن العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ومناقشة تعزيز السلام في منطقة دارفور.

وتعد هذه أول زيارة رسمية للبشير إلى دولة عربية منذ اندلاع الاحتجاجات في بلاده والتي طالبت بإصلاحات اقتصادية في البلاد قبل أن تتحول إلى مطالبة بإسقاط الحكم، في ديسمبر/كانون أول الماضي.

وكان الرئيس السوداني قد اتهم من وصفهم بـ"المندسين" بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات وطالب بالانتظار حتى الانتخابات التي ستجري عام 2020 كي يقرر الشعب السوداني من سيحكمه.