دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني، إن القطريين مستثمرون جيدون وذلك في إشارة إلى الدعم الذي قدمته الدوحة مؤخرا خلال القمة الاقتصادية التي استضافتها، بيروت.

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وأوضح باسيل في مقابلة مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN من دافوس: "القطريون بصدد شراء سندات لبنانية وأدعو الآخرين للقياك بالأمر ذاته لأنه آمن وذو عائد جيد.. تعرفون لبنان وتعرفون أننا مررنا بأسوأ الظروف وخرجنا منها.."

وتابع قائلا: "نحن نرحب بهم (السعوديون) للقيام بأمر مماثل وأكثر، وأعلم أنهم قاموا بهذا الأمر في السابق، ونحن نشجعهم ونشجع أصدقائنا للمساهمة والمحافظة على استقرار لبنان، والعالم لا يمكنه تحمل لبنان ينهار".

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وردا على سؤال حول إن كانت التوترات على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل تبقيه مستيقظا بالليل، قال باسيل: "ما يبقيني مستيقظا هو حالة الصمت على الخروقات الإسرائيلي اليومية لاستقلالنا وسيادتنا، لدينا نحو 150 خرقا جويا وبريا للقرار الأممي 1701، هذا ما يثير القلق.."