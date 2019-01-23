كيف يؤثر التغير المناخي على الحرب في اليمن؟

بعد الانسحاب من اتفاق المناخ.. أمريكا هي ثاني أكبر منتج لثاني أوكسيد الكربون في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال بيتر موارير، رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولية، إن التغيرات بالأنماط المناخية ينعكس بصورة مباشرة على الصراعات، باعتبار أن معدل الأمطار ومساحات الأراضي القابلة للزراعة والإنتاج مرتبطتان وعاملان مؤثران في ذلك.

02:07 مجموعات إغاثة لأمريكا: أوقفوا معاناة اليمن

وأوضح موارير في مقابلة مع الزميلة بيكي اندرسون من دافوس، حيث قال: "تغير الأنماط في الأحوال الجوية، سواء كان هناك أمطار غزيرة أو حالة انحسار فهذا يؤثر على أرضية الإنتاج التي يعيش منها الناس.. في دول مثل اليمن تتقلص الأرضية بسبب تغير الأنماط الجوية فلدينا أناس أكثر ونمو سكاني عال مقابل انحسار في الأرض وهذا يفاقم بشكل أساسي الصراع.."

وتابع قائلا: "لا يوجد دليل ورابط مباشر وواضح يمكن عرضه بشكل يومي، ولكن زيادة على الفقر والعنف والعزلة وغياب العدل التي شهدناها في العديد من المناطق نرى عوامل أخرى تزيد من تعقيد الوضع كتغير الأنماط المناخية.."

واردف: "لدينا فجوة ضخمة وعالمية اليوم سواء في الشرق الأوسط أو أفريقيا بين ضرورة مساعدة وحماية الأشخاص وبين ما يمكننا أن نقدمه، وهذه الفجوة بحاجة إلى أن يتم تضييقها عبر عدد من اللاعبين ونحن بحاجة إلى انخراط المجتمع المدني واقتصادات المجتمعات المدنية الأوسع بطريقة جديدة وتوجيهها إلى القطاع الإنساني".