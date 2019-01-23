نشر الأربعاء ، 23 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالانسحاب الأمريكي من سوريا ووصف الخطوة الأمريكية بـ"الإيجابية"، وذلك في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء.

واعتبر الرئيس الروسي الوجود الأمريكي في سوريا "غير شرعي"، إذ قال: "لا يوجد سبب يدعوهم للبقاء هناك، لا يوجد دعوة من مجلس الأمن الدولي".

ووافق بوتين على استضافة قمة في المستقبل القريب تجمع تركيا وإيران وروسيا من أجل بحث الوضع في سوريا ولمحاولة إيجاد حل لمشكلة اللاجئين في المنطقة.

وقال الرئيس الروسي: "نرحب بالجلوس للحوار مع أنقرة، مثل هذا الحوار سيسفر بلا شك عن توحيد المجتمع السوري وتحقيق المصالحة"، على حد تعبيره.