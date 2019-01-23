دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه لا يوجد حل في الأفق للأزمة الخليجية، وطالب دول مجلس التعاون الخليجي بفتح حوار "إيجابي" مع إيران باعتبارها جزءا من جغرافية دول الخليج وجارة لها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الأربعاء.

ورأى وزير الخارجية القطري أن الأزمة الخليجية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات ومصر والبحرين من جهة أخرى لن تحل قريبا، وفقا للوكالة القطرية.

وطالب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دول مجلس التعاون الخليجي بفتح حوار "إيجابي" مع إيران كونها جزء من جغرافية الخليج من أجل حل "القضية المحورية للأمن الإقليمي".

وأردف وزير الخارجية القطري بهذا الصدد قائلا إن لا بديل لقطر عن دول مجلس التعاون الخليجي، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة بناء علاقات طيبة مع تركيا وإيران والعراق لأن هذه الدول تشكل جزءا من الإقليم.

وفي سياق متصل، أشار نائب رئيس مجلس وزراء قطر إلى أن بلاده "لا تسيس قرارها الاستثماري" وذلك في معرض حديثه عن انسحاب قطر من استثماراتها في دول المقاطعة، وضرب مثالا على ذلك بـ"خط أنابيب الغاز، الذي يلا يزال يزود الإمارات بمتطلباتها"، على حد تعبيره، وفقا للوكالة.