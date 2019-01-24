حماس تعلن رفضها استقبال المنحة القطرية ردا على "سلوك إسرائيل"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، إن الحركة أبلغت السفير القطري رفض استقبال المنحة القطرية "ردا على سلوك الاحتلال".

وقال الحية، في مؤتمر صحفي أقيم في غزة، إن "الحركة لن تكون أبدا عرضة للابتزاز السياسي من أجل انتخابات الاحتلال."

وحمّل الحية إسرائيل مسؤولية التراجع والتلكؤ في التفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة وقطر.

وأكد الحية خلال المؤتمر الصحفي أن الحركة لن تقبل أن تكون التفاهمات جزءا من عملية الابتزاز والعملية الانتخابية الإسرائيلية.