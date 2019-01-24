دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعازيه لسعيد مصاروة والد آية الطالبة التي اغتصبت وقتلت في ثاني كبرى المدن الأسترالية، منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال نتنياهو في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أجريت قبل قليل اتصالا هاتفيا مع سعيد مصاروة، والد المرحومة آية مصاروة، الطالبة الإسرائيلية التي قتلت في أستراليا الأسبوع الماضي, وقدمت له التعازي باسم جميع مواطني الدولة.. وشكرني السيد سعيد مصاروة على هذه التعازي وهذا الدعم".

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ويذكر أن آية مصاروة كانت تبلغ من العمر 21 عاماً تعرضت للاغتصاب والقتل مدينة ملبورن بأستراليا، بعد وقت قليل من منتصف الليل في 16 يناير/ كانون الثاني، وهي طالبة تحمل الجنسية الإسرائيلية من عرب 48، قُتلت في أستراليا، في مسقط رأسها باقة الغربية شمال إسرائيل.

حدث الأمر عندما كانت في طريقها إلى منزلها بعد عرض كوميدي، وألقت الشرطة في أستراليا، التي وصفت الهجوم بأنه "مروع"، القبض على مشتبه به، وهو كودي هيرمان، البالغ من العمر 20 عاماً، واتهمت الشاب بارتكاب جريمة اغتصاب وقتل.