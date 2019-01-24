نائب وزير الخارجية الروسي: أمن إسرائيل أولوية لنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن أمن إسرائيل هو أحد أولويات موسكو في المنطقة، وأضاف بالقول: "الإسرائيليون يعلمون ذلك، واشنطن تعلم ذلك، الإيرانيون أنفسهم يعلمون ذلك، حتى الأتراك، والسوريون يعلمون ذلك: أمن إسرائيل هو أولوية لروسيا."

وقال ريابكوف إن روسيا ليست "حليف إيران في سوريا"، وإنما يعمل الطرفان سويا في إطار محادثات أستانا حول سوريا.

وفي حوار مع شبكة CNN، قال ريابكوف إن موسكو لا تتفق مع إيران في أجندتها المعادية لإسرائيل، إلا أنه في الوقت ذاته، وجه انتقادات لإسرائيل حول الضربات التي وجهتها لسوريا في محاولة لاستهداف مواقع إيرانية.

وحول ما يتم تداوله بشأن العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموسكو، قال ريابكوف: "هذا الأمر بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة،" نافيا في الوقت ذاته أي تدخل لروسيا في الانتخابات الأمريكية.