كيف تفاعل نشطاء على تويتر بذكرى 25 يناير؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برز موضوع ذكرى ثورة 25 يناير بمصر على مواقع التواصل الاجتماعي، ليستمر الجدل بين الموالين لجماعة الإخوان المسلمين التي تقلدت السلطة بفوز الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، وبين موالين لثورة 30 يونيو التي أطاحت به.

01:25 مصور يعكس “كرامة” الشعب المصري من خلال صور التقطها بعد ثورة يناير

ذكرى 25 يناير باتت ظاهرة يصعب التعامل معها ويلفها نوع من الغموض إلى حد كبير. ومكمن الغموض قد يتعلق بزاوية رؤيتها، في كونها مثلاً، "ثورةً" أم "انتفاضةً" أم "تحركاً عارماً" أو في كونها أطاحت "بنظام حكم" أو أسقطت "نظاماً" من زاوية المبدأ أو أنها أعادت انتاج علاقات القوى الاجتماعية والسياسية في قارة ضخمة كمصر، وهلم جر، كما وصفها، فادي القاضي، الخبير والمحلل المختص في شؤون وسياسات المجتمع المدني وحقوق الانسان والاعلام والعمل الإنساني، في مقال سابق لـCNN.

اقرأ: (ساويرس: 25 يناير ثورة ضد الديكتاتورية حتى لو أجهضت)

والقى القاضي الضوء على أن هنالك الكثير من المساحات الرمادية في هذا كله، وتجاذباتٌ بعضها ذو ملمح دموي وبعضها الآخر عسيرٌ على الهضم والتفسير.

وتداول المغردون على عدد من الأوسمة مقاطع فيديو وصور من تلك الأحداث، وتبادلوا اتهامات وإلقاء اللوم على ما وصفوه بـ"تردي الأوضاع" التي تمر بها مصر اليوم، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من هذه التعليقات: