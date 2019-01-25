الحوثي يتحدث عن تطور قدراته العسكرية: 4 سنوات ولم تنجح خططهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، على أن القدرات العسكرية لجماعته لا تزال في طور التطوير والنمو، لافتا إلى أنه وبعد 4 سنوات فشلت محاولات وخطط "احتلال" اليمن على حد تعبيره، في إشارة إلى العمليات التي يقوم بها تحالف "دعم الشرعية" في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

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وقال الحوثي في كلمته التي بثتها قناة المسيرة التابعة له: "الآخرون الذين لهم اتجاهات أخرى يحاولون أن يؤثروا وأن يضعفوا من تأثير أو من تفاعل الناس والمجتمع مع هذا الخيار الصحيح العدو يبذل أقصى جهد لأنهٌ يشعر بحالة إحباط كبيرة وكان يؤمل أن يتمكن من احتلال هذا البلد في فترة زمنية وجيزة ما بين الأسبوعين إلى الشهرين وهاهي أربع سنوات تكاد أن تنقضي وهو لا يزال يفشل وهو لا يزال يصاب بالإحباط وهو يرى في كل مرحلة من المراحل وهناك مواقف عظيمة وتاريخية يسجلها بتضحياتهم ومواقفهم واستبسالهم أبناء هذا البلد في الجبهات".

وتابع قائلا: "لا يزال القدرات العسكرية وهي في مسار التنامي والتطور ويرى كيف أن المسار على المستوى مستوى القدرات الصاروخية طائرة بلا طيار وكذلك في البحرية في كل المسارات يرى هناك إنجازات ومن واقع المعاناة ولكنهٌ يرى إنجازات فعلية ويرى أن التوجه في هذا البلد هو دائماً الإصرار على الصمود والاستبسال والثبات وتطوير القدرات وتعزيز كل ما يساعد على هذا الصمود على كل المستويات يشتغل العدو لإضعاف هذا التوجه بوسائل وأساليب كثيرة لعب لعبتهٌ على المستوى الاقتصادي إلى أقصى ما يستطيع أقصى حد وعمل على أن يٌلحق المجاعة بهذا الشعب ولكنهٌ رأى أنهٌ لم يتمكن من خلال ذلك، من كسر إرادة هذا الشعب".

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وأردف: "هناك شغل وليس جديدا ولكن العدو بات يركز عليه بشكل كبير وهو السعي لكسر الإرادة في الصمود والثبات وبأساليب أخرى، أساليب الحرب الناعمة، التي تتجه إلى الحالة النفسية والى الحالة الفكرية والثقافية، ويشتغل بوسائل كثيرة جدا ولا يترك أسلوبا من الأساليب إلا ويسعى لاستخدامه لإضعاف الناس عن تفاعلهم وعن استمراريتهم في التصدي لهذا العدوان".