محاكمة أمريكي اعتقل في سوريا بتهمة مساعدة داعش

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – مثل أمريكي متورط مع تنظيم داعش تم القبض عليه في سوريا من جانب قوات سوريا الديمقراطية، أمام محكمة في تكساس بتهم تتعلق بمحاولة مساعدة التنظيم.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن المتهم الذي يدعى وارن كريستوفر كلارك، مثل أمام المحكمة، الجمعة، بتهمة محاولة مساعدة تنظيم داعش.

وألقت قوات سوريا لاديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، والتي تنشط في الشمال السوري على كلارك، قبل أن تتم إعادته إلى أمريكا للمثول أمام المحكمة.

بدوره قال المحامي ريان باتريك إن "يد القضاء الأمريكي هي الطولى"، وأشار إلى أن هدف القضاء الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي هو الحفاظ على أمريكا "آمنة".