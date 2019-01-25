دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، إدراج لوائي فاطميون وزينبيون السوريين المدعومين من قبل الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة العقوبات الأمريكية، وفيما يلي نقدم لكم نبذة عن هذين اللواءين.

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وفقا لما وضحته الخزانة الأمريكية فإن "لواء فاطميون هو ميليشيا يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي تلاحق ملايين المهاجرين واللاجئين الأفغان غير الموثقين في إيران، وتكرههم على القتال في سوريا تحت التهديد بالاعتقال أو الترحيل. وقد قُتل عدة مئات من مقاتلي لواء فاطميون، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم الرابعة عشرة من العمر، وهم يحاربون في سبيل الحرب الإيرانية في سوريا، وتمّ نقل جثث المقاتلين الأفغان المقتولين إلى إيران على متن رحلات ماهان الجوية من سوريا".

وأضافت الوزارة: "انضم العديد من الأفغان المقيمين في إيران إلى موجة اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا، بمن في ذلك عدد من الذين استطاعوا النجاة من التجنيد الإجباري من قبل فيلق القدس. وأفاد مقاتلون سابقون في لواء فاطميون أنهم كانوا قد اعتقلوا من قبل قوات الأمن الإيرانية وعرض عليهم الاختيار بين السجن أو الترحيل من جانب أو التطوع لتدريبهم والقتال في سوريا من جانب آخر مع وعد بالإقامة القانونية. يتلقى المجندون الأفغان القليل من التدريب قبل الانتشار في سوريا، حيث يتمّ توجيه العديد منهم إلى القيام بأدوار قتالية خطرة في الخط الأمامي، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح".

أما لواء زينبيون، فأوضحت الوزارة أنها "ميليشيا أخرى تتخذ من سوريا مقرها في سوريا، وهي تتألف من مقاتلين باكستانيين يتمّ تجنيدهم بشكل رئيسي من بين المهاجرين الشيعة الباكستانيين غير الشرعيين والفقراء الذين يعيشون في إيران".

وأوضحت الخزانة الأمريكية أنه تم "تعيين شعبة فاطميون وكتيبة زينيبون عملاً بالأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يستهدف الإرهابيين أو الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو لأعمال الإرهاب. ويقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بإدراج لواء فاطميون ولواء زينبيون لمساعدتهما أو دعمهما لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو الخدمات المالية أو الخدمات الأخرى له. وكان تمّ إدراج فيلق القدس التابع للحس الثوري الإيراني وفقا للأمر التنفيذي 13224 في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007".