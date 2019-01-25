واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عن إدراجها للوائي فاطميون وزينبيون بالإضافة على شركة طيران خاصة على قائمة العقوبات.

02:42 كيف ستؤثر العقوبات الأمريكية فعلاً على إيران؟

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان: "تمّ إدراج لواء فاطميون ولواء زينيبون لتقديم الدعم المادي إلى الحرس الثوري الإيراني. كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) شركة فارس إير قشم Qeshm Fars Air لأنها ممتلكة أو مسيطر عليها من قبل شركة الطيران الإيرانية Mahan Air ولتقديمها الدعم المادي إلى قوّات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

وأضافت : "أدرج المكتب أيضا شركة Flight Travel LLC التي تتخذ من أرمينيا مقراً لقيامها بالعمل لصالح شركة الطيران الإيرانية Mahan Air أو بالنيابة عنها. تلعب شركة الطيران الإيرانية دوراً أساسياً في دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائها في سوريا عن طريق نقل الأفراد والأسلحة".

ونقل البيان على لسان وزير الخزانة، ستيفن منوشين، قوله: "يستغلّ النظام الإيراني المتوحّش مجتمعات اللاجئين في إيران ويحرمهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم ويستخدمهم كدروع بشرية للنزاع السوري.. استهداف الخزانة للميليشيات المدعومة من إيران والوكالات الأجنبية الأخرى هو جزء من حملتنا المستمرة من أجل إغلاق الشبكات غير المشروعة التي يستخدمها النظام لتصدير الإرهاب والاضطرابات في جميع أنحاء العالم".