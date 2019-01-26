قنصلية مصر بالسعودية: تشكيل خلية أزمة لمتابعة ملف اعتقال محتجين مصريين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت القنصلية المصرية في الرياض، الجمعة، عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة ملف اعتقال عدد من المصريين من بين محتجين من جنسيات أخرى تجمهروا أمام إحدى الشركات في منطقة الظهران بالسعودية.

وقالت القنصلية وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي: "تتابع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في الرياض باهتمام بالغ تداعيات تجمهر عدد من العاملين - من جنسيات مختلفة - في إحدى شركات المقاولات اول أمس بمدينة الظهران اعتراضا على تأخر رواتبهم".

وأضافت: "أسفر (الاحتجاج) عن القبض على عدد منهم من بينهم مواطنين مصريين، حيث شكلت خلية أزمة لمتابعة الامر، واوفدت صباح اليوم المستشار القانوني للبعثة إلى الظهران، حيث التقى بالمسؤولين الأمنيين والمسؤولين بالنيابة العامة للتعرف على الوضع القانوني لمواطنينا وتقديم ما يمكن من دعم لهم، كما التقى بجميع مواطنينا المحتجزين للاطمئنان على أحوالهم".

وأردف البيان المصري: "واذ تؤكد القنصلية انها ستظل تتابع هذا الامر لتقديم كل ما يسعها من مساعدة ودعم، فإنها تلفت النظر من جانب اخر الى أهمية الالتزام بالقوانين والنظم والقواعد المطبقة في المملكة العربية السعودية".