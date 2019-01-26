رئيس أركان الجيش الأردني يختتم زيارة استغرقت أياما للسودان

نشر الجمعة ، 25 يناير / كانون الثاني 2019

من رغيف الخبز إلى المحروقات.. لماذا يحتج السودانيون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار رئيس أركان الجيش الأردني، محمود فريحات، السودان خلال الأيام الماضية وغادرها الجمعة، بعد لقائه بنظيره السوداني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية.

وقالت الوكالة إن فريحات والوفد المرافق له اختتما زيارة إلى السودان التقى خلالها رئيس أركان الجيش الأردني بنظيره السوداني كمال عبد المعروف.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيسي الأركان تناولا سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في "كافة المجالات"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويشهد السودان احتجاجات شعبية واسعة بدأت قبل أكثر من شهر لتطالب بإجراء إصلاحات اقتصادية قبل أن تتحول للمطالبة بإسقاط الحكم في البلاد، وقد أسفر عن ذلك مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين أسفرت عن ضحايا.