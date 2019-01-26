نشر ، 26 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –.أدان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قصف الحوثيين لمخيم لنازحي الداخل في محافظة حجة اليمنية.

وقال المركز في بيان تلقت CNN نسخة منه إنه يدين القصف العشوائي للحوثيين، ما أدى لمقتل 8 أشخاص وإصابة 30 آخرين من ضمنهم امرأة نازحة وأطفال، ولفت إلى أن الحصيلة قابلة للارتفاع لأن بعض المصابين في حالة حرجة.

وأكد المركز في هذا الصدد أنه سيواصل متابعة التطورات المتعلقة بهذا الاعتداء مع السلطات اليمنية، وعبر عن إدانته لما وصفها بـ"الجريمة الشنيعة".

واعتبر المركز أن هذه "الجريمة" تشكل خرقا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وطالب بوقوف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالوقوف بحزم بوجه الجرائم ضد الإنسانية.

ونوه المركز بـ"الجرائم" التي ارتكبها الحوثيين الذين وصفهم بـ"الإرهابيين" مثل استهداف الأطفال والنساء وكبار السن في مخيمات النزوح الداخلي بالإضافة لانتهاك وسلب المساعدات الإنسانية التي يقمها المركز وإعاقة وصولها للمحتاجين من الشعب اليمني.