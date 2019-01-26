دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قضية عودة سوريا إلى الجامعة العربية، خلال زيارته لتونس حيث التقى بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ووزير الخارجية خميس الجهيناوي.

وقال لافروف بعد لقائه بنظيره التونسي: "كما قلنا في الجزائر والمغرب خلال الأيام الماضية، نود أن تدعم تونس عودة سوريا إلى الجامعة العربية، خلال القمة التي ستعقد هنا في مارس/ّأذار".

من جانبه، قال السبسي خلال لقائه بلافروف عن هذه القضية إن عودة سوريا التي وصفها بـ"البلد الشقيق" لجامعة الدول العربية يحتاج لقرار عربي مشترك، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.

وكانت جامعة الدول العربية قد جمدت عضوية سوريا في نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2011، بعد اندلاع الأزمة هناك، وسحبت معظم الدول العربية سفراءها من سوريا بعد ذلك اعتراضا على تعامل النظام السوري مع المحتجين.