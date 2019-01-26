ممثل أمريكا الخاص: اجتماعات "مثمرة" بين واشنطن وطالبان في الدوحة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية للمصالحة الأفغانية في وزارة الخارجية، زلمي خليلي زاد، إن المحادثات التي جرت بين أمريكا وطالبان في العاصمة القطرية، الدوحة، كانت أفضل من سابقاتها.

وقال خليلي زاد في سلسلة تغريدات عبر موقع تويتر: "بعد 6 أيام في الدوحة، أتجه إلى أفغانستان لإجراء استشارات، الاجتماعات هنا كانت مثمرة أكثر من السابق، حققنا تقدما ملحوظا في قضايا أساسية".

وأضاف ممثل الولايات المتحدة قائلا: "سنبني على الدافع الوجود ونواصل المحادثات قريبا، هناك بعض القضايا التي لم نتفق عليها بعد، لن يتم الاتفاق على شيء حتى نتفق على كل شيء، وذلك يتطلب إجراء حوار أفغاني وفرض وقف شامل لإطلاق النار".

ويجري مسؤولون أمريكيون محادثات مع مفاوضين من طالبان في الدوحة منذ فترة، ويعمل الجانبان على التوصل لوقف لإطلاق النار سيقود للتوصل إلى اتفاق بشأن إجراء حوار بين أمريكا وطالبان مبدئيا، ثم بين الحركة والحكومة الأفغانية، وفقا لما قاله مصدر مطلع على المفاوضات لـCNN.

وأضاف المصدر قائلا: "ستبدأ سلسلة من المفاوضات عندما يتم إعلان وقف إطلاق النار" ويرى المصدر أن ذلك يتطلب التدرج التالي: إعلان وقف إطلاق النار ثم مفاوضات بين أمريكا وطالبان من أجل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ليتم إجراء حوار بين الحركة والحكومة الأفغانية بعد ذلك.