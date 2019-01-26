العراق (CNN) – أطلقت القوات التركية النار على عراقيين اقتحموا قاعدة عسكرية تركية في محافظة دهوك شمال العراق، ما أسفر عن إصابة 3 منهم، السبت، وفقا لما قاله مصدر أمني في المحافظة لـCNN.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، إن عددا من المواطنين نظموا احتجاجا أمام قاعدة عسكرية تركية قرب دهوك، للشجب والتنديد بالغارات التركية على المدنيين في الشمال.

وأضاف المصدر، أن 300 محتج اقتحموا القاعدة الواقعة في بلدة العمادية، وأضرموا النيران في دبابتين تركيتين لتقوم القوات التركية بفتح النار على المقتحمين وإصابة 3 منهم.

من جانبها قالت وزارة الدفاع التركية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "وقع هجوم على قاعدة عسكرية شمالي العراق بتحريض من منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، ما أسفر عن أضرار طفيفة بالمعدات والآليات، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال من مدينة غازي عنتاب إن المقاتلات والطائرات المسيرة التركية فرقت المهاجمين بعد الهجوم على القاعدة، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

يذكر أيضا أن تركيا قصفت خلال الفترة الماضية مناطق كردية في العراق، بذريعة استهداف حزب العمال الكردستاني شمال البلاد، وأسفرت غاراتها عن مقتل 36 شخصا خلال عام 2018، وفقا لإحصائيات صادرة عن السلطات المحلية في إقليم كردستان.