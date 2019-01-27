في ثاني زيارة منذ بدء الاحتجاجات.. ماذا بحث البشير مع السيسي في مصر؟

نشر الأحد ، 27 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره السوداني عمر البشير، الأحد، وذلك في ثاني زيارة للأخير بعد اندلاع الاحتجاجات المطالبة برحيله في بلاده.

وقال السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء إن الجانبين بحثا "المشروعات المشتركة بين البلدين خاصة الربط الكهربائي"، وتفاوضا بشأن سد النهضة، وفقا للهيئة الوطنية للإعلام في مصر.

وأشار الرئيس المصري إلى أن زيارة البشير تمثل "تتويجا للجهود التي بذلت خلال العام الماضي" في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وفقا للهيئة.

من جانبه، قال الرئيس السوداني، إن السودان يقوم "بتنسيق المواقف" ولفت إلى وجود اتفاقات لحماية الأمن الاقتصادي، ومن ضمنها ضمان أمن البحر الأحمر.

يذكر أيضا أن هذه هي الزيارة الثانية للبشير إلى دولة عربية، منذ اندلاع الاحتجاجات في بلاده قبل أكثر من شهر، إذ كانت قطر وجهته الأولى منذ بداية المطالبات بإسقاطه في السودان.