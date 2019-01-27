نشر الأحد ، 27 يناير / كانون الثاني 2019

إسطنبول، تركيا (CNN) – أجرت زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، أسماء الأخرس، عملية جراحية ناجحة، في إطار علاجها من سرطان الثدي، وفقا لما ذكرته الرئاسة السورية، الأحد.

وقد أصيبت أسماء الأسد بمرض سرطان الثدي في أغسطس/آب الماضي، وظهرت في جميع الصور التي نشرت لها مرتدية غطاء للرأس، بسبب ما يُعتقد أنه خسارة للشعر نتيجة تعرضها للعلاج الكيماوي.

ونشرت الرئاسة السورية تغريدة عبر صفحتها على مقع تويتر قالت فيها: "كما بدأتها بقوة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تتابع خطوات علاجها من الورم الخبيث.. وتجري عملية جراحية ناجحة في الثدي بالمستشفى العسكري بدمشق وتكللت بالنجاح".

وأضافت الرئاسة في تغريدتها قائلة: "رئاسة الجمهورية العربية السورية تتمنى للسيدة أسماء الشفاء العاجل"، على حد تعبيرها.