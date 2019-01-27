كيف رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على "حوار العام" لنصرالله؟

نشر الأحد ، 27 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية على خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله والمقابلة التي أجراها على قناة الميادين والتي روّج لها على أنها "حوار العام".

#عاجل #خاص أهم المواضيع والعناوين من #حوار_العام مع زعيم #حزب_الله حسن #نصرالله والتي وردتنا بشكل خاص قبل قليل حيث سيُبث الحوار بعد قليل. #نصرالله_يكسر_الصمت #حدث_ولا_حرج Posted by ‎افيخاي أدرعي- Avichay Adraee‎ on Saturday, January 26, 2019

وقال أدرعي في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "في مكان ما قبل أيام سجلت مقابلة نصرالله مع الصحفي الموالي لإيران، غسان بن جدو، والذي أتى خصيصا إلى السرداب الخاص تحت الإجراءات الأمنية المكثفة لحزب الله لأنهم يعلمون أن دود الخل منه وفيه.."

وتابع قائلا: "نصرالله لن يحكيلكو عن الأنفاق الهجومية والفضيحة والضربة التي مني بها تنظيمه بعد كشف سلاحه السري سيحول الحديث إلى الغموض البناء كما يدعي ولكن الحقيقة أن أصداء المفاجأة لا تزال قائمة.."

وأردف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "نصرالله لن يحكيلكو عن الخروقات المتواصلة للقرار 1701 من قبل تنظيمه والتي تشكل تحديا لكرامة الحكومة اللبنانية، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على استخفاف نصرالله بالحكومة اللبنانية وقراراتها.."