وزير خارجية البحرين يشن هجوما "شرسا" على حسن نصر الله

نشر الأحد ، 27 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شن وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، هجوما شرسا على الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بعد الحوار الذي أجراه الأخير مع قناة الميادين، السبت.

وقال الشيخ خالد في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن القمة العربية التي عُقدت في بيروت عام 2002 أقرت المبادرة العربية للسلام، بينما اعترف نصر الله عام 2019 بأن الأنفاق محفورة منذ وقت طويل.

وانتقد وزير خارجية البحرين نية نصر الله الذي وصفه بـ"الإرهابي" احتلال الجليل وأضاف قائلا: "بلد يريد السلام لينتعش وعميل إيران يخطط للحرب لينتعش"، وتابع قائلا: "لبنان يدفع الثمن"، في إشارة إلى الخراب الذي سيصيبه، وأضاف: "وإيران تدفع الثمن"، في إشارة إلى أن طهران ستتكفل بتكاليف الحرب.

وأضاف الشيخ خالد بن أحمد قائلا: "الإرهابي نصر الله لا تهمه سلامة لبنان ولا ازدهار لبنان ولا المكانة العالمية المستحقة للبنان وحضارة لبنان.. همه المال الإيراني والسلاح الإيراني والتسبيح بحمد المرشد الإيراني".

وكان نصر الله قد أجرى حوارا "مثيرا للجدل" عبر قناة الميادين اللبنانية، طرح فيه العديد من القضايا، مثل سوريا ومحاربة إسرائيل وغيرها من خطط حزبه.