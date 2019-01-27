إيران تعرض مساعدة الخليج بـ"النووي" وخصوصا الكويت والإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عرض علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، على دول الخليج المساعدة في ملف تطويرها واستخدامها للتكنولوجيا النووية وخصوصا الكويت والإمارات، لافتا إلى الخبرة الطويلة التي تمتلكها بلاده في هذا الشأن.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها صالحي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث قال: "هناك دولا عربية قامت بإنشاء محطات نووية ونحن متأكدون أنهم بحاجة إلى متخصصين في هذا المجال وأن إيران تمتلك متخصصين وخبراء لديهم تجارب وخبرة عالية ونحن مستعدون بان ندخل في التعاون معهم".

وتابع قائلا: "نحن أعلنا استعدادنا عدة مرات للتعاون خصوصا في مجال الامان النووي لأنه يخص جميعنا، مثلا لدينا الان محطة نووية في بوشهر والامان للمحطة النووية قضية مهمة بالنسبة لنا.. الكويت والدول المطلة علي الخليج الفارسي مجاورة لبوشهر كما ان هناك أربع محطات نووية في الامارات قيد الانشاء وان الامان للمحطات النووية التي يتم انشاءها في الامارات مهم بالنسبة لنا ايضا، لذلك نحن اقترحنا على دول الخليج الفارسي بان نجتمع جميعا مع بعض ونكوّن لجنة تقنية بالنسبة لهذا الموضوع".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن بلاده "لها تجارب متراكمة كبيرة في المجال النووي.. دخلنا في المجال النووي والتقنية النووية منذ خمسينيات القرن الماضي أي أكثر من ستين سنة"، مقترحا تشكيل لجنة تقنية بشأن موضوع الأمان النووي للمحطات، وفقا لتقرير الوكالة الإيرانية.