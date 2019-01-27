مهمة أممية جديدة لتقييم ظروف مقتل جمال خاشقي من زاوية "إنسانية"

نشر الأحد ، 27 يناير / كانون الثاني 2019

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ستقود المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون القتل الفوري والاعتباطي والخارج عن إطار القضاء، أغنيس كالمار، تحقيقا دوليا بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأصدرت الأمم المتحدة بيانا قالت فيه إن كالمار ستقود تحقيقا دوليا لمراجعة وتقييم الظرروف المحيطة بمقتل خاشقجي من زاوية إنسانية، وسترافقها مسؤولة أخرى من الأمم المتحدة، وبروفيسور من جامعة كولمبرا، وذلك خلال زيارتها إلى تركيا والتي ستبدأ الإثنين.

وستطلع الخبيرة الأممية على الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الحكومات للتعامل مع مقتل الصحفي السعودي، بالإضافة إلى طبيعة وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الدول والأفراد الضالعين في هذه العملية.

وستحاول الخبيرة وفريقها خلال هذا التحقيق البحث عن "سبل لتقوية وفاء الدول بالتزاماتها الدولية على صعيد حماية حق العيش ومنع العنف وتحميل المسؤوليات"، وفقا لكالمار التي ستقوم بتقديم نتائج مهمتها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته المزمع عقدها في يونيو/حزيران المقبل.