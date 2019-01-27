هل كانت مقابلة حسن نصرالله مباشرة أم زُعم أنها كذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برز جدال واسع حول مقابلة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، وإن كانت قد بثت على الهواء مباشرة كما أشارت له القناة، أو أنها مقابلة سُجلت قبل أيام كما ذكره أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية.

وكان نصرالله قد تطرق خلال لقائه إلى عدة تصريحات ادّعى أنها صدرت اليوم السبت (يوم بث المقابلة) ليؤكد على أن الحوار الذي أجراه مع قناة الميادين مباشر وليس مسجل.

ووضعت قناة الميادين علامة "مباشر" على المقابلة، وأكدت على أنها كذلك في تغريدات لاحقة، كتغريدة قالت فيها: "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في حوار مباشر مع الميادين ضمن ’حوار العام‘".

#عاجل #خاص أهم المواضيع والعناوين من #حوار_العام مع زعيم #حزب_الله حسن #نصرالله والتي وردتنا بشكل خاص قبل قليل حيث سيُبث الحوار بعد قليل. #نصرالله_يكسر_الصمت #حدث_ولا_حرج Posted by ‎افيخاي أدرعي- Avichay Adraee‎ on Saturday, January 26, 2019

من جهته كان أدرعي قال في تعليق على مقابلة نصرالله بعد وقت قصير من إذاعتها: "في مكان ما قبل أيام سجلت مقابلة نصرالله مع الصحفي الموالي لإيران، غسان بن جدو، والذي أتى خصيصا إلى السرداب الخاص تحت الإجراءات الأمنية المكثفة لحزب الله لأنهم يعلمون أن دود الخل منه وفيه.."