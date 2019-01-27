ردود قوية على حسن نصرالله وحديثه عن محمد بن سلمان تجتاح تويتر

مصافحة حارة بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة العشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، وربطه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بما يسمى بـ"صفة القرن" ردودا واسعة وقوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت لوصف نشطاء ومغردين لنصرالله بأنه "بات يهذي".

وزعم نصرالله في المقابلة التي أجرتها معه قناة الميادين وروّجت لها على أنها "حوار العام" قائلا: "اعتقد أن الضلع الأهم في صفقة القرن كان هو الأمير محمد بن سلمان، مقابل العرش لخمسين عاما، ولكن الآن الأمير محمد بن سلمان في وضع صعب.. وعليه سقط السند العربي لصفقة القرن" على حد تعبيره، لافتا إلى أنه لا يوجد فلسطيني واحد يمكن أن يوافق على صفقة دون أن القدس الشرقية كحد أدنى.

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وكان نصرالله قد تطرق في كلمته أيضا إلى الملف السوري زاعما أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تعقد اتفاقا مع الجانب الروسي تبادل انسحابها من سوريا بانسحاب مماثل من إيران وهو الأمر الذي لم توافق عليه طهران، على حد تعبيره.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود التي اجتاحت تويتر ردا على نصرالله: