تركي آل الشيخ ينشر صورتين مع السيسي ويكتب: مصر غدا للأفضل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –. نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، صورتين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة يقوم بها إلى مصر، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، ممتدحا مصر تحت قيادته.

وكتب آل الشيخ فوق الصورة الأولى: "مصر في عهد فخامتكم.. أمن واستقرار وازدهار.. في كل زيارة ترى شيئا جديدا"، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس هيئة الترفيه فوق الصورة الأخرى: "مصر غدا للأفضل.. نتيجة هذه المشاريع والبناء الجبار".

وتربط تركي آل الشيخ علاقة مميزة بمصر، منذ أن كان رئيسا لهيئة الرياضة في السعودية، كما أنه يمتلك نادي بيراميدز المصري، بعد أن كان رئيسا شرفيا للأهلي.