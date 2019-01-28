البرداعي يغرد: مؤسف أن يعلّق مسؤولون أجانب على حقوق الإنسان في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، إنه من المؤسف والمحزن أن تتردى حقوق الإنسان في مصر إلى درجة أن يعلق عليها المسؤولون الأجانب.

وكتب البرداعي في حسابه على تويتر: "من المؤسف والمحزن أن تتردى حقوق الإنسان في مصر إلى درجة تستدعي أن يثيرها المسؤولون الأجانب عند مقابلاتهم نظراءهم المصريين، وأن يتم الإفراج عن مَن يحمل جنسيتهم في نفس القضايا التي يستمر فيها المصريون في السجون."

ودعا البرادعي إلى ضرورة الاعتراف بـ"الأخطاء الجسيمة" التي يعاني منها المصريون، حتى يعالجوا مشاكلهم بأنفسهم.



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