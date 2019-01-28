تهديد "شديدة اللهجة" من قائد الحرس الثوري الإيراني لإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هدد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين سلامي، إسرائيل بأن تمحى تماما، وذلك خلال حديثه مع الصحفيين على هامش أول مؤتمر صحفي للدفاع الوطني في العاصمة الإيرانية، طهران.

وقال سلامي وفقا للتلفزيون الرسمي الإيراني: "نعلن أن في حال قررت إسرائيل أن تقوم بأمر من شأنه أن يقود إلى حرب، ستكون هذه هي الحرب نفسها التي ستشهد محوها، وسيتم استرجاع جميع المناطق المحتلة".

وأضاف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قائلا: "هدفنا هو أن نمحي إسرائيل جيوسياسيا، وتصرفات إسرائيل الخبيثة تشير إلى الاقتراب من هذه الحقيقة".

وكانت إيران قد شنت سلسلة من الغارات الجوية الإثنين الماضي على مواقع إيرانية في سوريا، وفقا للجيش الإسرائيلي، وذلك ردا على صاروخ إيراني أطلق نحو مرتفعات الجولان.