دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى مصر، الإثنين، حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، ولا تزال أمامه بعض المحطات، فماذا نعرف عن زيارة ماكرون لمصر حتى الآن؟

استقبل السيسي وزوجته ماكرون وقرينته في قصر الاتحادية، الإثنين، وقامت المدفعية بإطلاق 21 طلقة احتفالا بوصول الرئيس الفرنسي وبداية زيارته التي ستستمر 3 أيام لمصر.

تصريحات ماكرون

أثارت تصريحات نسبتها بعض وسائل الإعلام لماكرون حول وضع المعتقلين السياسيين في مصر، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد علق نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، على هذه التصريحات قائلا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "من المؤسف والمحزن أن تتردى حقوق الإنسان في مصر إلى درجة تستدعى أن يثيرها المسؤولون الأجانب عند مقابلاتهم نظراءهم المصريين، وأن يتم الإفراج عن مَن يحمل جنسيتهم في نفس القضايا التي يستمر فيها المصريون في السجون. أكرم لنا بكثير أن نعترف أن هناك مشكلة جسيمة وأن نعالجها بأنفسنا".

وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره المصري إن الاستقرار والأمن في مصر أمر هام ولكن لا يمكن فصله عن مجال حقوق الإنسان وأشار إلى أنه سيلتقي بعدد ممثلي المجتمع المدني في مصر، الثلاثاء.

زيارة إلى أبو سمبل

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرئيس الفرنسي في معبد أبو سمبل، وذلك في إطار جولة سياحية يجريها خلال هذه الزيارة وتشمل مواقع أثرية في مصر.

وقد قال ماكرون إنه زار المعبد رفقة وزير الآثار المصري، ولفت إلى أن هذ المعبد يرمز إلى التعاون على المستوى الثقافي بين البلدين، وقال إن فرنسا تسعى لتطوير قطاع الآثار في مصر.

الجانب الاقتصادي

وسيشهد الرئيسان الفرنسي والمصري منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، وفقا لما نشرته الهيئة الوطنية للإعلام، وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إلى أن السيسي يولي اهتماما كبيرا لتعزيز التعاون الاقتصادي ند لقائه بزعماء العالم.

وقد قال راضي إن وفد الرئيس الفرنسي يضم غددا من رجال الأعمال الفرنسيين وكشف أن محادثات الإثنين بين الرئيسين ستتناول جوانب التعاون الاقتصادي والعسكري والأمني والثقافي.