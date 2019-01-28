ماكرون يكشف ما قاله للسيسي بشأن حقوق الإنسان في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما قاله لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر، وذلك بعد دقائق من مؤتمر صحفي اتسم بـ"الصراحة" بين الرئيسين.

وقال ماكرون في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تعرّضت مصر وفرنسا للإرهاب الإسلامي. وذكّرتُ الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن السعي الدؤوب إلى تحقيق الأمن هو جزء لا يتجزأ من مسألة احترام حقوق الإنسان. فالمجتمع المتماسك هو الحصن الواقي من الإرهاب الإسلامي".

وكان قد انتقد الرئيس الفرنسي تعامل السلطات المصرية مع المدونين والمعارضين، وأطلق تصريحات أثارت جدلا كبيرا، صباح الإثنين، قال فيها إن وضع حقوق الإنسان في عهد السيسي أكثر سوءا مما كان عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وتأتي تغريدة ماكرون بعد دقائق من مؤتمر صحفي جمعه بنظيره المصري، ووجه فيه الرئيس الفرنسي انتقادات "صريحة" لوضع حقوق الإنسان في مصر.\