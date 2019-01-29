بينها اقتصادية و "سينمائية".. 11 اتفاقية بين سوريا وإيران في دمشق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقّعت إيران وسوريا 11 اتفاقية خلال اجتماع اللجنة العليا السورية الإيرانية في دمشق، الإثنين، وكان من ضمنها اتفاقيات اقتصادية وأخرى "سينمائية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ووقع الجانبان عددا من الاتفاقيات كان أبرزها اتفاقية للتعاون الاقتصادي طويل الأمد بين البلدين، وقد وقعها كل من رئيس الوزراء السوري، عماد خميٍس، ونائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري.

وشملت بقية الاتفاقيات، مجال النقل (الخطوط الحديدية)، والأشغال العامة، والترويج للاستثمار، والجيوماتيك (هندسة المساحة الرقمية)، ومذكرة تفاهم بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل "الإرهاب"، بالإضافة إلى التعاون الثقافي، والمجال التربوي.

وقد شملت الاتفاقيات أيضا، اتفاقية "سينمائية"، إذ وقعت المؤسسة العامة للسينما في سوريا والمنظمة السينمائية السمعية والبصرية في إيران على اتفاقية في هذا المجال، لم تكشف الوكالة تفاصيلها.

وكانت إيران أبرز حلفاء النظام السوري خلال السنوات الـ8 الماضية والتي عانت فيها سوريا من أزمة أودت بحياة مئات الآلاف من السوريين وتسببت بهجير الملايين منهم، بعد اندلاع احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد عام 2011.

يذكر أن الحكومة السورية كانت قد أشارت مرارا على لسان وزير خارجيتها، وليد المعلم، إلى أن الأولوية بعملية إعادة الإعمار في سوريا ستكون للدول التي كافحت "الإرهاب" وعل رأسها إيران.