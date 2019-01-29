الاستخبارات الوطنية الأمريكية: "داعش" يعود لـ"حروب العصابات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال دان كوتس، مدير الاستخبارات الأمريكية الوطنية، إن مقاتلي تنظيم "داعش" بدأوا بالعودة لتبني "حروب العصابات"، فيما يواصل عمليات التخطيط لهجمات حول العالم.

وأكد كوتس أن التنظيم لا زال يقود آلاف المقاتلين في العراق وسوريا، ويوجه عشرات الشبكات، إلى جانب آلاف المؤيدين المنتشرين في كل مكان بالعالم، برغم جميع الخسائر التي لحقت به.

وذكر كوتس أن التقييم الذي أجرته الاستخبارات الوطنية الأمريكية كشف أن تنظيم "داعش" سيستغل أي انخفاض في عدد القوات العسكرية لزيادة تمركزه، ومحاولة إعادة بناء قواته، كما سيواصل تنفيذ هجمات خارجية من العراق وسوريا على أهداف غربية، من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته، قال باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي إن الانسحاب الأمريكي من سوريا لا يزال في "مراحله الأولى"، وأكد أن خطة الانسحاب "منسقة، ومرتبة".