ولي العهد السعودي يلفت الأنظار بتصرف "أخلاقي" مع أمير الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وهو يقوم بخلع "بشته" قبل مصافحة أمير الرياض، احتراما له.

وتداول ناشطون فيديو يظهر ترجل ولي العهد السعودي من السيارة التي كان يستقلها من أجل حضور مؤتمر تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في فندق "ريتز كارلتون"، حيث كان باستقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير الرياض.

واحتراما لابن عمه الذي يكبره بأكثر من 40 عاما، خلع الأمير محمد بن سلمان بشته وصافح أمير الرياض والوفد المرافق له، في خطوة أثارت استحسان السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المغردين تعليقا على الفيديو عن الأمير محمد: "رجال وهذا يدل على التربية والاحترام حفظك الله يا أمير الشباب.. قدوة"، وغرد آخر قائلا: "لقطة ما يفهمها إلا الي متربي على الأخلاق الحميدة ولا بيستغرب منها إلا المتربي في الشارع"، على حد تعبيره.

ونستعرض فيما يلي بعض التعليقات على هذا الفيديو: